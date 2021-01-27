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СМИ: захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» передали США


20:27
СМИ: захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» передали СШАФото: vk.com

Минувшим летом в Ливии была захвачена российская система ПВО "Панцирь-С1" (по классификации НАТО - SA-22), пишет The Times.

Как сообщает британская газета, приобретенный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) комплекс был похищен американской стороной.

Система была захвачена в Ливии, а потом "передана оборонным компаниям Соединенных Штатов". По данным британской газеты The Times, это произошло на американской базе Рамштайн в Германии.

Уточняется, что тайная операция по захвату комплекса противовоздушной обороны российского производства "Панцирь-С1" была осуществлена минувшим летом с участием армейского спецназа США. Спецотряд прибыл тогда на аэродром Зувара, чтобы вывезти из страны захваченный комплекс.

Случившееся прокомментировал вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов, сообщает агентство "Интерфакс". По словам эксперта, сам факт того, что в распоряжении американцев оказался российский комплекс, стоит воспринимать какнегативный. Вместе с тем, вряд ли это будет иметь какие-либо заметные последствия для РФ.

По словам Модестова, военная техника, поставляемая Россией на экспорт, заранее соответствующим образом подготовлена. Поэтому хоть само "железо" и можно считать удачной находкой для Соединенных Штатов, вряд ли за рубежом смогут воспроизвести эту систему.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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