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СМИ: захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» передали США
20:27
Фото: vk.com
Минувшим летом в Ливии была захвачена российская система ПВО "Панцирь-С1" (по классификации НАТО - SA-22), пишет The Times.
Как сообщает британская газета, приобретенный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) комплекс был похищен американской стороной.
Система была захвачена в Ливии, а потом "передана оборонным компаниям Соединенных Штатов". По данным британской газеты The Times, это произошло на американской базе Рамштайн в Германии.
Уточняется, что тайная операция по захвату комплекса противовоздушной обороны российского производства "Панцирь-С1" была осуществлена минувшим летом с участием армейского спецназа США. Спецотряд прибыл тогда на аэродром Зувара, чтобы вывезти из страны захваченный комплекс.
Случившееся прокомментировал вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов, сообщает агентство "Интерфакс". По словам эксперта, сам факт того, что в распоряжении американцев оказался российский комплекс, стоит воспринимать какнегативный. Вместе с тем, вряд ли это будет иметь какие-либо заметные последствия для РФ.
По словам Модестова, военная техника, поставляемая Россией на экспорт, заранее соответствующим образом подготовлена. Поэтому хоть само "железо" и можно считать удачной находкой для Соединенных Штатов, вряд ли за рубежом смогут воспроизвести эту систему.
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