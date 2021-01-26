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СМИ сообщают об изъятии у депутата Сопчука «золотых» активов на 38 млрд
14:07
Фото: Primamedia.ru
Генеральная прокуратура РФ выяснила, что депутат Сергей Сопчук на протяжении долгого периода скрывал собственную коммерческую деятельность. Занимаясь бизнесом, он не декларировал полученные доходы и препятствовал следствию.
Сопчуку фактически принадлежала компания "Терней Золото", общая стоимость разработок которой превышает 38 млрд руб.
Столичный Замоскворецкий суд вынес решение о признании законными требований прокуратуры, которая намеревалась взыскать с Сергея Сопчука его доли в компании "Терней Золото", пишет "Коммерсантъ". Со ссылкой на материалы этого дела отмечается, что совокупный доход мог составить порядка 38,5 млрд руб.
Депутат Государственной думы от "Единой России" был главным ответчиком по этому иску. На протяжении нескольких лет он незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность, указывалось в документе. Находясь на госслужбе, Сопчук не только скрывал сведения о своем бизнесе от администрации главы государства, но и препятствовал следственным органам.
Сергей Сопчук в прошлом являлся спикером Законодательного собрания Приморья, а затем занял пост первого вице-губернатора края. В 2016 году он прошел в Госдуму, представляя фракцию "Единой России".
Уточняется, что при расследовании учитывались показания экс-депутата Госдумы Василия Усольцева, который ранее был первым вице-губернатором Приморского края. Также не имея права на коммерческую деятельность, он был деловым партнером Сопчука.
По данным ведомства, в период 2011-2020 годов Сопчук, действуя как лично, так и посредством подконтрольных ему организаций, в общей сложности вложил в ООО "Терней Золото" более миллиарда рублей. Располагая практически 100% акций этой компании, ведущей разработку золота и серебра на месторождениях "Приморское" и "Салют", депутат передал ценные бумаги своей сестре Людмиле Стуковой.
Как напоминает РБК, в 2017 году Сопчук вошел в число семнадцати думских "молчунов". Так журналисты назвали депутатов, не проявивших какой-либо активности за период своего нахождения в нижней палате парламента. Сопчук в течение почти года после его избрания в Госдуму не выступал ни на одном пленарном заседании, не вносил законопроектов и даже не присоединялся к каким-то инициативам своих коллег, отмечает издание.
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