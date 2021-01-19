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Опубликованы кадры крещенского купания Путина
19.1.2021 20:10
Фото: vk.com
Пресс-служба Кремля опубликовала кадры, сделанные во время крещенского купания главы российского государства Владимира Путина.
На видео запечатлено, как президент РФ окунается в прорубь.
Глава российского государства Владимир Путин искупался в проруби на частном пруду. Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент "традиционно это делает", и в этом году не стал изменять традиции.
и в валенках президент России
Судя по опубликованным кадрам, Путин окунулся в проруби на Крещение в Подмосковье. Место, где в тот момент находился российский лидер, в пресс-службе Кремля не уточнили.
На записи можно увидеть расположенный за прорубью, где окунался президент, одноэтажный дом. Вероятно, пруд располагается на некой закрытой территории, предполагает "Комсомольская правда". По данным газеты, в проруби вырезали купель в форме креста, прямо перед которой установили ледяную скульптуру в форме креста.
Российский лидер трижды окунулся в купель, крестясь. На деревянном помосте перед прорубью также можно было увидеть валенки. В них, очевидно, Путин пришел к купели.
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