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СМИ: Трамп подготовил прощальное видеообращение
08:04
Фото: cand.com.vn
Дональд Трамп выступит с прощальным видеообращением перед тем, как покинуть поста президента Соединенных Штатов, передает канал CNN.
Со ссылкой на собственные источники уточняется, что материал уже записан.
Как пояснил один из собеседников телевизионного канала, Дональд Тамп уже подготовил обращение, с которым выступит перед тем, как покинет пост американского президента. Когда именно обращение выйдет в эфир, пока не сообщается. Неизвестным остается и содержание прощальной речи главы Соединенных Штатов.
По данным канала, в течение последних дней в качестве главы американского государства Трамп успел заслушать ряд докладов спецслужб, которые были посвящены предстоящей церемонии инаугурации Джо Байдена. Кроме того, политик посещал брифинги Совета нацбезопасности по политическим вопросам и проводил встречи с представителями администрации, которым также предстоит свои посты.
Инаугурация Байдена должна состояться уже завтра, 20 января. Американские власти существенно усилили меры безопасности из-за недавних событий в Вашингтоне, когда после беспорядков сторонники Трампа попытались взять штурмом Капитолий.
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