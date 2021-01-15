Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Чубайс рассказал о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога

06:06

Фото: smi2.net



Российским компаниям в будущем придется выплачивать углеродный налог Евросоюзу из-за ошибочных действий наших властей, считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. На эту тему он высказался во время Гайдаровского форума.



По словам Анатолия Чубайса, российский бизнес будет вынужден платить углеродный налог в бюджет ЕС, поскольку в РФ власти проявили "беспомощность", не введя ранее подобный сбор. Как подчеркнул спецпредставитель президента России, дискуссии по этому вопросу велись в нашей стране в течение последних нескольких лет, однако результата не последовало.



Учитывая, что не было сделано ничего, в Евросоюзе ввели "трансграничный углеродный налог". Теперь отечественным компаниям придется платить "не своему правительству, а чужому". Выступая на Гайдаровском форуме, Чубайс пояснил, что считает ошибочными действия властей, когда не смогли вовремя "коммерциализировать" то, что "можно и нужно".



Углеродный налог на импорт, объявленный в рамках программы "Европейского зеленого курса" призван сделать экономику ЕС климатически нейтральной к 2050 году. Предполагается, что проект позволит свести к нулю или компенсировать выбросы углерода в атмосферу. Соответствующий законопроект в данный момент находится в стадии разработки. Информации о том, как будет рассчитываться сумма этого сбора, пока еще нет.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15.1.2021 14:33 Россия покидает Договор по открытому небу

Россия покидает Договор по открытому небу 15.1.2021 08:27 Илларионова после поста о захвате Капитолия уволили из Института Катона

Илларионова после поста о захвате Капитолия уволили из Института Катона 14.1.2021 14:43 ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию РФ над Крымом

ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию РФ над Крымом 14.1.2021 00:49 В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе

В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе 13.1.2021 20:59 Пелоси: Трамп представляет опасность для США