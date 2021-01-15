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Чубайс рассказал о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога


06:06
Чубайс рассказал о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налогаФото: smi2.net

Российским компаниям в будущем придется выплачивать углеродный налог Евросоюзу из-за ошибочных действий наших властей, считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. На эту тему он высказался во время Гайдаровского форума.

По словам Анатолия Чубайса, российский бизнес будет вынужден платить углеродный налог в бюджет ЕС, поскольку в РФ власти проявили "беспомощность", не введя ранее подобный сбор. Как подчеркнул спецпредставитель президента России, дискуссии по этому вопросу  велись в нашей стране в течение последних нескольких лет, однако результата не последовало.

Учитывая, что не было сделано ничего, в Евросоюзе ввели "трансграничный углеродный налог". Теперь отечественным компаниям придется платить "не своему правительству, а чужому". Выступая на Гайдаровском форуме, Чубайс пояснил, что считает ошибочными действия властей, когда не смогли вовремя "коммерциализировать" то, что "можно и нужно".

Углеродный налог на импорт, объявленный в рамках программы "Европейского зеленого курса" призван сделать экономику ЕС климатически нейтральной к 2050 году. Предполагается, что проект позволит свести к нулю или компенсировать выбросы углерода в атмосферу. Соответствующий законопроект в данный момент находится в стадии разработки. Информации о том, как будет рассчитываться сумма этого сбора, пока еще нет.

Автор: Злата Богатова

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