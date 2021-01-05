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Украинские воинские звания официально перевели на стандарты НАТО
16:35
Фото: osnmedia.ru
Воинские звания на Украине официально привели в соответствие с системой, принятой в странах НАТО.
Указ был подписан главой оборонного ведомства страны Андреем Тараном, информирует пресс-служба военного министерства.
Как информирует пресс-служба украинского оборонного ведомства, принятый перечень установил кодификацию воинских званий военнослужащих ВС страны в соответствии с военными рангами НАТО. Перевод позволит обеспечить совместимость украинских военнослужащих с ВС государств, которые сейчас входят в состав Североатлантического альянса, отметил глава Минобороны Украины Андрей Таран.
По словам министра, решение принято в рамках проекта Концепции военной кадровой политики ВСУ, рассчитанной на период вплоть до 2025 года. Изменения призваны скорректировать "систему управления карьерой советского образца на современную", которая действует в армиях ведущих стран мира, подчеркивается в сообщении.
Таран пояснил, что фактически перевод воинских званий следует воспринимать как "руководство к действию кадровым органам" о новой философии работы, которая предусматривает карьерные перспективы для всех военнослужащих, включая солдат, сержантов и офицеров.
Ранее экс-глава украинского оборонного министерства Степан Полторак заявлял о том, что уже к концу 2020 года армия страны будет полностью соответствовать стандартам НАТО.
Вскоре после этого украинский президент Петр Порошенко декоммунизировал погоны военных, утвердив новые знаки отличия вооруженных сил. Советские звезды были заменены на ромбы, схожие с теми, которые использовали для погон офицеров немецкого Вермахта в годы Великой Отечественной войны. Отмечалось, что "кропотливая работа" по подготовке этих изменений "велась больше года".
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