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Арабские страны готовы снять блокаду Катара
4.1.2021 23:23
Фото: smi2.net
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
В скором времени Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ могут снять блокаду c Катара, передает агентство Reuters. Со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов отмечается, что соответствующее соглашение может быть оформлено уже завтра, 5 января.
Соглашение, означающее урегулирование отношений, может быть подписано по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В нем будет участвовать эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. После оформления этого документа власти Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и ОАЭ прекратят блокаду Катара, начавшуюся еще в середине 2017 года.
В Бахрейне ранее заявили о том, что по вине Катара на их территории начал происходить хаос, нарушались нормы и принципы международного права, а также отвергались все ранее взятые обязательства.
Впоследствии еще ряд арабских государств объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром. В частности, в Каире тогда выдвинули в адрес Дохи обвинения в поддержке терроризма, включая запрещенную организацию "Братьев-мусульман", а в Эр-Рияде говорили о том, что хотят защитить королевство от экстремизма.
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