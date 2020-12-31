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Россия не представляет непосредственной угрозы для НАТО, заявил Столтенберг
31.12.2020 21:19
Фото: rl0.ru
Россия, якобы продолжающая использовать собственную "военную мощь" против ближайших соседей, в данный момент не представляет какой-либо непосредственной угрозы для Североатлантического альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался на эту тему в интервью журналу "Пуэн".
Как заявил глава Североатлантического альянса, Россия в настоящее время "утверждается". Вместе с тем, ни о какой непосредственной угрозе для НАТО речь не идет, отметил Йенс Столтенберг.
Ранее генсек военного альянса заявил о том, что сохраняет силу предложение НАТО организовать совместное заседание с Советом РФ. В интервью агентству DPA Столтенберг напомнил о том, что такая идея была высказана еще в начале 2020 года, но ответа от Москвы пока еще не последовало. Вместе с тем, приглашение все еще остается в силе, указал глава НАТО.
Подчеркнув, что продолжает твердо верить в необходимость диалога, Столтенберг призвал российскую сторону к началу эффективного взаимодействия.
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