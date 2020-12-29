Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти РФ ограничили въезд высокопоставленным силовикам ФРГ

29.12.2020 18:28

Фото: press-az.com



В Москве приняли решение о корректировке списка граждан Германии, в отношении которых российские власти вводят ответные санкции.



В перечень были включены несколько представителей руководства силовых и разведывательных структур Министерства обороны ФРГ, информирует отечественное внешнеполитическое ведомство.



Как сообщает сегодня МИД России, объявленные ограничения вводятся в соответствии с законодательством РФ о порядке выезда и въезда в страну. При этом дипломаты напомнили, как долго официальный Берлин продолжал раскручивать" сюжет о неком "русском следе" во взломе компьютерных сетей Бундестага, случившемся в 2015 году.



По мнению российского министерства, в действительности власти Германии лишь создавали предлог для последующего объявления санкций по линии ЕС. В результате в минувшем октябре в Брюсселе ввели ограничения, действия которых распространялись на двух граждан РФ и одну организацию.



В сообщении МИД также указано, что официальная Москва не раз предлагала немецким контрагентам организовать двусторонние экспертные консультации. Российские представители выступали с инициативой выявить источники злонамеренной киберактивности, рассмотрев данные, якобы имеющиеся в Берлине и указывающие на возможную вовлеченность россиян в инцидент 2015 года. Но руководство ФРГ все подобные идеи последовательно проигнорировало.



Автор: Злата Богатова

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