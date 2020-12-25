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Пашинян выразил готовность покинуть пост после досрочных выборов
25.12.2020 21:54
Фото: caviral.com
На фоне массовых протестов в Армении премьер-министр Никол Пашинян фактически поставил вопрос о вотуме доверия к своей работе.
В своем фейсбуке он озвучил предложение провести парламентские выборы в 2021 году, после чего готов покинуть свой пост.
Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сейчас он проводит консультации с представителями разных политических сил, обсуждая возможное проведение внеочередных парламентских выборов в 2021 году.
По словам политика, он готов уйти в отставку после голосования, если не получит поддержки народа. Подчеркнув, что судьбу поста премьера и будущего политического руководства Армении должны определять свобода выражения мнений населения, Пашинян назвал себя ее гарантом.
Пашинян при этом заявил о том, что количество сторонников оппозиции, которая продолжает добиваться его ухода, уменьшилось "до минимума".
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