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В мэрии Екатеринбурга отказались комментировать слухи об отставке Высокинского
20.12.2020 22:27
Фото: vk.com
Власти города Екатеринбурга не стали давать какие-либо официальные комментарии по поводу информации о вероятном уходе Александра Высокинского с поста мэра.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, они не будут высказываться о кадровых вопросах в сослагательном наклонении, сообщает РИА Новости.
Ранее информационное агентство Ura.ru со ссылкой на собственный источник сообщило о том, что Александр Высокинский намерен уйти в отставку с поста мэра Екатеринбурга. Уточнялось, что официальное заявление глава местной администрации может сделать уже завтра, 21 декабря.
Источник агентства также назвал имя предполагаемого преемника Высокинского. Исполнять обязанности главы города, указывалось в публикации, предстоит Алексею Орлову, который является первым заместителем губернатора Свердловской области. В понедельник его назначат первым вице-мэром уральской столицы.
Александр Высокинский занимает пост мэра Екатеринбурга с сентября 2018 года. По данным российских СМИ, его уход может быть связан с досрочным выполнением задачи губернатора Евгения Куйвашева по очистке мэрии от коррупционеров. Теперь Высокинский сосредоточится на деятельности в новом качестве. Предположительно, он может вновь начать работать в областном правительстве, где в прошлом был вице-губернатором и курировал экономику. Кроме того, он занимался развитием масштабного проекта "Большой Екатеринбург".
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