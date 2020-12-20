Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В мэрии Екатеринбурга отказались комментировать слухи об отставке Высокинского

20.12.2020 22:27

Фото: vk.com



Власти города Екатеринбурга не стали давать какие-либо официальные комментарии по поводу информации о вероятном уходе Александра Высокинского с поста мэра.



Как пояснили в пресс-службе мэрии, они не будут высказываться о кадровых вопросах в сослагательном наклонении, сообщает РИА Новости.



Ранее информационное агентство Ura.ru со ссылкой на собственный источник сообщило о том, что Александр Высокинский намерен уйти в отставку с поста мэра Екатеринбурга. Уточнялось, что официальное заявление глава местной администрации может сделать уже завтра, 21 декабря.



Источник агентства также назвал имя предполагаемого преемника Высокинского. Исполнять обязанности главы города, указывалось в публикации, предстоит Алексею Орлову, который является первым заместителем губернатора Свердловской области. В понедельник его назначат первым вице-мэром уральской столицы.



Александр Высокинский занимает пост мэра Екатеринбурга с сентября 2018 года. По данным российских СМИ, его уход может быть связан с досрочным выполнением задачи губернатора Евгения Куйвашева по очистке мэрии от коррупционеров. Теперь Высокинский сосредоточится на деятельности в новом качестве. Предположительно, он может вновь начать работать в областном правительстве, где в прошлом был вице-губернатором и курировал экономику. Кроме того, он занимался развитием масштабного проекта "Большой Екатеринбург".



Автор: Злата Богатова

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