Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Алиев призвал исламский мир воздержаться от отношений с Арменией

18.12.2020 16:15

Фото: anspress.com



Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к мусульманским странам с призывом воздерживаться от любых отношений с Арменией.



По мнению представителя Баку, Ереван проводит политику исламофобии.



Как заявил азербайджанский лидер, на территории Нагорного Карабаха были разрушены памятники истории и культуры его народа. По словам Ильхама Алиева, некоторые мечети использовались армянским населением как помещения для животных. Такими действиями, подчеркнул представитель официального Баку, были оскорблены "чувства не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира".



На эту тему Алиев высказался, когда принимал верительные грамоты нового посла Афганистана, передают зарубежные СМИ. Глава Азербайджана пояснил, что все разрушения на территории Карабаха были зафиксированы. Фото- и видеоматериалы свидетельствуют о том, с какими проблемами приходилось сталкиваться его согражданам "на протяжении многих лет".



Подчеркнув, что Азербайджану удалось наконец освободить свои территории и вернуться к своим историческим корням, Алиев призвал мусульманские страны воздерживаться от любых контактов с Арменией. По мнению политика, им необходимо объединиться, чтобы "дать сильный сигнал агрессору": действия Еревана "неприемлемы и не будут забыты мусульманами".



Автор: Злата Богатова

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