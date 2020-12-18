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Алиев призвал исламский мир воздержаться от отношений с Арменией
18.12.2020 16:15
Фото: anspress.com
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к мусульманским странам с призывом воздерживаться от любых отношений с Арменией.
По мнению представителя Баку, Ереван проводит политику исламофобии.
Как заявил азербайджанский лидер, на территории Нагорного Карабаха были разрушены памятники истории и культуры его народа. По словам Ильхама Алиева, некоторые мечети использовались армянским населением как помещения для животных. Такими действиями, подчеркнул представитель официального Баку, были оскорблены "чувства не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира".
На эту тему Алиев высказался, когда принимал верительные грамоты нового посла Афганистана, передают зарубежные СМИ. Глава Азербайджана пояснил, что все разрушения на территории Карабаха были зафиксированы. Фото- и видеоматериалы свидетельствуют о том, с какими проблемами приходилось сталкиваться его согражданам "на протяжении многих лет".
Подчеркнув, что Азербайджану удалось наконец освободить свои территории и вернуться к своим историческим корням, Алиев призвал мусульманские страны воздерживаться от любых контактов с Арменией. По мнению политика, им необходимо объединиться, чтобы "дать сильный сигнал агрессору": действия Еревана "неприемлемы и не будут забыты мусульманами".
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