Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Швейцарии ввели санкции в отношении Лукашенко

12.12.2020 13:23

Фото: livejournal.com



Как сообщает швейцарский Федеральный совет (правительство), власти страны приняли решение присоединиться к решению ЕС о введении ограничений в отношении представителей Минска.



Санкции распространяются на пятнадцать граждан Белоруссии, в том числе, главу республики Александра Лукашенко.



В сообщении совета указано, что меры приняты в соответствии с решениями Евросоюза от 6 ноября. Подсанкционные лица были включены в список, утвержденный властями Швейцарии в минувшем октябре. На тот момент в перечень входили сорок фамилий.



Все, кто попал в этот "черный список", по мнению официального Берна, должны понести ответственность за "насилие и произвольные аресты", которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, когда прошли президентские выборы.



В Минске и других городах Белоруссии до сих пор не утихают протесты, начавшиеся после очередной победы действующего президента страны Александра Лукашенко.



Несколько дней назад в Минске состоялся суд над гражданкой Швейцарии белорусского происхождения. Наталья Херше получила 2,5 года колонии за балаклаву, снятую с омоновца во время несанкционированной акции.



Автор: Злата Богатова

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