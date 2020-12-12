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Власти Швейцарии ввели санкции в отношении Лукашенко
12.12.2020 13:23
Фото: livejournal.com
Как сообщает швейцарский Федеральный совет (правительство), власти страны приняли решение присоединиться к решению ЕС о введении ограничений в отношении представителей Минска.
Санкции распространяются на пятнадцать граждан Белоруссии, в том числе, главу республики Александра Лукашенко.
В сообщении совета указано, что меры приняты в соответствии с решениями Евросоюза от 6 ноября. Подсанкционные лица были включены в список, утвержденный властями Швейцарии в минувшем октябре. На тот момент в перечень входили сорок фамилий.
Все, кто попал в этот "черный список", по мнению официального Берна, должны понести ответственность за "насилие и произвольные аресты", которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, когда прошли президентские выборы.
В Минске и других городах Белоруссии до сих пор не утихают протесты, начавшиеся после очередной победы действующего президента страны Александра Лукашенко.
Несколько дней назад в Минске состоялся суд над гражданкой Швейцарии белорусского происхождения. Наталья Херше получила 2,5 года колонии за балаклаву, снятую с омоновца во время несанкционированной акции.
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