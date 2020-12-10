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В Кремле подтвердили попытки других стран дискредитировать «Спутник V»
13:09
Фото: smi2.net
Российские власти замечают попытки других государств дискредитировать отечественную вакцину против нового коронавируса "Спутник V", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в этой отрасли рынка вообще не должно быть конкуренции.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные "устремления замечают не только в Кремле", они видны невооруженным глазом. По его словам, речь идет об очень жесткой конкуренции, хотя она вряд ли уместна на вакцинном рынке.
Песков высказался об этом, когда журналисты поинтересовались, замечает ли руководство РФ устремления других стран дискредитировать вакцину "Спутник V".
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что за рубежом пытаются дискредитировать отечественный препарат. В ряде стран даже выделили средства на эти цели, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
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