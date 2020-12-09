Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter 17 штатов выступают за пересмотр итогов выборов в США

07:01

Фото: cbc.ca



17 американских штатов, которые возглавляют республиканцы, выразили поддержку иску, который подал Техас.



Соответствующий документ, в котором содержится требование пересмотра итогов президентских выборов, ранее направили в Верховный суд, передает РИА Новости.



Руководство Техаса обратилось в суд с иском, потребовав признать недействительными результаты президентских выборов в четырех т.н. "колеблющихся" штатах. Итоги по ним позволили демократу Джо Байдену занять лидирующую позицию на недавнем голосовании и одержать победу в стране.



Среди штатов, которые на текущий момент выразили поддержку техасскому иску, Алабама, Канзас, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина и Юта. Отмечается, что власти одобряют заявление, однако официально к нему присоединяться не стали.



При этом действующий глава американского государства обратился к техасскому сенатору Теду Крузу с просьбой выступить в Верховном суде по иску генпрокурора Техаса. Как пишет газета The New York Times, источники сообщили об этом вскоре после того, как Дональд Трамп выразил намерение "вмешиваться" в "дело Техаса".



Сегодня, 10 ноября, штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа информировал о подаче иска в Пенсильвании. В данном случае речь шла о признании незаконной системы голосования по почте. Республиканцы пытались добиться пересмотра итогов по Пенсильвании, но Верховный суд США им в этом отказал.



Автор: Злата Богатова

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