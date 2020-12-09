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В Пентагоне допускают военное превосходство Китая над США
9.12.2020 19:18
Фото: womenofchina.cn
В обозримом будущем военный потенциал Китайской Народной Республики может сравняться с уровнем Соединенных Штатов, допустил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
С таким прогнозом он выступил на интернет-семинаре, который был организован газетой The Wall Street Journal.
По словам Марка Милли, военная мощь Китая уже к 2035 году может оказаться сравнимой с американским уровнем. К середине века КНР, вероятно, способен превзойти Соединенные Штаты по военным возможностям. Глава комитета допустил, что в случае вооруженного конфликта Пекин может оказаться сильнее Вашингтона.
Выступая на интернет-семинаре, Милли подчеркнул, что речь идет о серьезном вызове американской безопасности. Глава комитета добавил, что и сейчас военный потенциал КНР уже представляет собой "значительную" силу. В сложившейся ситуации США должны продолжать работу над развитием собственной мощи - как в военной, так и экономической сфере, убежден Милли.
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