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Песков прокомментировал ЧП с самолетом «судного дня» в Таганроге
9.12.2020 18:27
Фото: russophile.org
После на аэродроме Таганрог-Южный будут предприняты меры, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По уточненной информации, из грузового отсека самолета Ил-80 неустановленные пока злоумышленники похитили тридцать девять радиостанций, передает ТАСС.
Как пояснил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, после инцидента в Таганроге "будут сделаны выводы". Официальный представитель Кремля прокомментировал пропажу оборудования из грузового отсека самолета Ил-80 во время общения с журналистами. Песков подчеркнул, что случившееся послужит поводом для принятия мер, которые полностью исключат повторение в будущем такого рода ситуаций. После такого происшествия усилят охрану объектов подобного уровня, сказал Песков в ответ на вопрос представителей прессы.
ЧП случилось в минувший понедельник, 7 декабря, когда дежурную часть регионального линейного отела МВД РФ на транспорте поступил сигнал от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева. Речь шла о вскрытии грузового люка у одного из т.н. самолетов "судного дня". Об этом стало известно во время осмотра воздушного судна.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи оборудования из грузового отсека Ил-80 в Таганроге. Известно, что наблюдение за аэродромом, где произошло ЧП, вела ведомственная охрана Минтранса РФ.
Речь идет о воздушном командном пункте (ВзПУ), который был разработан в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86 и предназначен для эвакуации высшего военного руководства государства в угрожаемый период. Самолет одновременного представляет собой пункт управления ВС в условиях конфликта любой степени интенсивности, в том числе, полномасштабную ядерную войну.
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