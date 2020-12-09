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Песков прокомментировал ЧП с самолетом «судного дня» в Таганроге
Песков прокомментировал ЧП с самолетом «судного дня» в Таганроге
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Песков прокомментировал ЧП с самолетом «судного дня» в Таганроге


9.12.2020 18:27
Песков прокомментировал ЧП с самолетом «судного дня» в ТаганрогеФото: russophile.org

После на аэродроме Таганрог-Южный будут предприняты меры, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По уточненной информации, из грузового отсека самолета Ил-80 неустановленные пока злоумышленники похитили тридцать девять радиостанций, передает ТАСС.

Как пояснил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, после инцидента в Таганроге "будут сделаны выводы". Официальный представитель Кремля прокомментировал пропажу оборудования из грузового отсека самолета Ил-80 во время общения с журналистами. Песков подчеркнул, что случившееся послужит поводом для принятия мер, которые полностью исключат повторение в будущем такого рода ситуаций. После такого происшествия усилят охрану объектов подобного уровня, сказал Песков в ответ на вопрос представителей прессы.

ЧП случилось в минувший понедельник, 7 декабря, когда дежурную часть регионального линейного отела МВД РФ на транспорте поступил сигнал от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева. Речь шла о вскрытии грузового люка у одного из т.н. самолетов "судного дня". Об этом стало известно во время осмотра воздушного судна.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи оборудования из грузового отсека Ил-80 в Таганроге. Известно, что наблюдение за аэродромом, где произошло ЧП, вела ведомственная охрана Минтранса РФ.

Речь идет о воздушном командном пункте (ВзПУ), который был разработан в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86 и предназначен для эвакуации высшего военного руководства государства в угрожаемый период. Самолет одновременного представляет собой пункт управления ВС в условиях конфликта любой степени интенсивности, в том числе, полномасштабную ядерную войну.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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