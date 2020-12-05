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Кравчук предлагает ужесточить санкции против РФ из-за Донбасса
16:17
Фото: korupciya.com
Первый украинский президент Леонид Кравчук, возглавляющий киевскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ), выступил с призывом усилить антироссийские санкции.
По его мнению, РФ должна быть исключена из международной расчетной системы, если к концу этого года не будет окончательно разрешен конфликт в Донбассе.
На эту тему Леонид Кравчук высказался в эфире украинского канала, когда ему был задан вопрос о планах по урегулированию обстановки в Донбассе. Первый украинский президент подчеркнул, что в отношении РФ могут быть объявлены новые ограничения, связанные с международной платежной системой. По словам Кравчука, Киев намерен настаивать на введении таких санкций и даже требовать.
В минувшем ноябре Кравчук назвал огромной ошибкой подписанный в 2015 году при Петре Порошенко Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. По мнению бывшего украинского лидера, этот документ является "политической петлей", которую затянули на шее Киева.
Необходимо отметить, что в Москве уже не раз заявляли, что РФ не входит в число участников конфликта. Россия лишь выступает в качестве посредника между Киевом и самопровозглашенными республиками – ЛНР и ДНР при их взаимодействии в формате ТКГ.
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