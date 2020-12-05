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Власти США назвали японцами тех, кто рожден на Курилах


12:33
Власти США назвали японцами тех, кто рожден на КурилахФото: alahednews.com.lb

По мнению Госдепартамента Соединенных Штатов, российские граждане, родившиеся на южнокурильских островах Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан, являются японскими подданными.

Соответствующая информация появилась в обновленных правилах розыгрыша лотереи Green Card, которые опубликованы на официальном сайте американского дипломатического ведомства.

Как указано в тексте, всех, кто появился на свет на южнокурильских островах Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан, американские власти намерены отнести к гражданам Японии. Россиянами при этом Госдеп считает тех, кто родившился на Южном Сахалине.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, подобные действия не появляются из-за недоразумения, их нельзя считать случайными. Очевидно, что при подготовке проекта чиновники согласовывали правила, поэтому речь идет об антироссийском выпаде.

Соединенные Штаты нуждаются в союзниках в этом регионе, учитывая все более сложные взаимоотношения Вашингтона и Пекина. Вероятно, этим и объясняются такие шаги, пояснил Новиков в интервью "Говорит Москва"

Автор: Злата Богатова

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