Санду призывает выйти на акцию протеста

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5.12.2020 14:13

Фото: hvylya.net



Избранный президент Молдовы Майя Санду обратилась к согражданам с призывом принять участие в массовой акции протеста. По словам политика, необходимо провести это мероприятие в воскресенье, 6 декабря.



Заявление было сделано после того, как парламент вывел из подчинения главы государства СИБ.



Экстренное обращение избранного президента страны Майи Санду, в котором она призвала своих сограждан к участию в воскресной акции протеста, вышло в эфир Национального телевидения Молдавии.



Заявление прозвучало вскоре после решения парламента о выводе из подчинения президента Службы информации и безопасности (СИБ). Помимо этого решения, в течение нескольких минут был принят еще целый ряд спорных законов. Несмотря на нарушения действующих процедур, они были одобрены представителями Партии социалистов и партии "Шор", лидером которой является сбежавший из страны олигарх Илан Шор.



Комментируя действия парламента, избранный президент Молдавии Майя Санду призвала к акции протеста во время брифинга, а потом повторила заявление в обращении по Национальному каналу "Молдова1", дополнив выступление новыми подробностями и продублировав его на русском языке.



По словам Санду, на фоне чрезвычайно серьезной обстановки в парламенте сформировалась "коалиция партий Додона и Шора, которая не чтит не только закон, но и людей". Испугавшись ответственности за допущенные ими беззакония и будучи разочарованными из-за результатов выборов, социалисты намереваются принимать законы, которые позволят им и дальше безнаказанно воровать.



Избранный президент отметила, что на протяжении пяти лет "Додон кричал, что Шор должен сидеть в тюрьме", однако теперь они начали действовать сообща. Указав на законы, которые были приняты новой коалицией в течение последних дней, Санду заявила о том, что все они будут оспорены в Конституционном суде как антинародные.



Автор: Злата Богатова

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