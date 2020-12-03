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В Баку назвали число погибших в Карабахе азербайджанских военных


3.12.2020 23:04
В Баку назвали число погибших в Карабахе азербайджанских военныхФото: kapital.kz

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели 2783 своих военных в Карабахе.

В ближайшее время ведомство намерено опубликовать подробный список.

Общественность в скором времени проинформируют о личных данных погибших бойцов: Минобороны опубликует список с именами, датами рождения и званиями, пояснили в ведомстве.

По последним официальным данным, число погибших во время конфликта в Карабахе военнослужащих Азербайджана составляет 2783. Сообщив о потерях в зоне боевых действий, министерство обороны страны пояснило, что личности 103 из них сейчас устанавливаются путем проведения ДНК-анализа.

Кроме того, свыше 100 азербайджанских военных сейчас продолжают числиться без вести пропавшими. Поиски их активно продолжаются. На лечении, пояснили в Минобороны, остаются 1245 военнослужащих.

Автор: Злата Богатова

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