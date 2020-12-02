Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter НАТО: Россия наращивает военную мощь в Черном море

2.12.2020 22:04

Фото: eweb4.com



Российское руководство в последнее время продолжает наращивать свое военное присутствие в Крыму и Черном море, а этот регион имеет стратегическое значение.



С таким заявлением генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил после состоявшейся сегодня встречи глав МИД стран, входящих в альянс.



Сейчас РФ "продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины", а также усиливает военное присутствие в Крыму, указал Йенс Столтенберг. Глава Североатлантического альянса также подчеркнул, что российское руководство при этом "все активнее развертывает силы в регионе Черного моря". На действия Москвы НАТО будет отвечать наращиванием "присутствия на суше, на море и в воздухе", отметил Столтенберг.



Ранее в НАТО назвали Россию основной угрозой для военного альянса. Как подчеркивалось в тексте стратегии "НАТО 2030: единство в новой эре", странам-членам объединения предстоит проявлять "усердие и солидарность, сохраняя при этом открытость для диалога", если Москва "выберет более конструктивный путь".



Сегодня, 2 декабря, параллельно с саммитом НАТО состоялось заседание руководителей государств, которые входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча, проходившая под председательством российского лидера Владимира Путина, проводилась в формате видеоконференции.



По итогам встречи ОДКБ выступила с предложением к НАТО, ЕС, ОБСЕ и ШОС приступить к обсуждению стратегии безопасности. В Североатлантическом альянсе комментариев по поводу этой инициативы пока не делали.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 148

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 2.12.2020 19:06 В России по поручению Путина начинается вакцинация от COVID-19

В России по поручению Путина начинается вакцинация от COVID-19 2.12.2020 16:16 Киев намерен бойкотировать встречу СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР

Киев намерен бойкотировать встречу СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР 2.12.2020 10:51 Матвиенко самоизолировалась после контакта с заразившимся коронавирусом

Матвиенко самоизолировалась после контакта с заразившимся коронавирусом 2.12.2020 07:52 Песков не стал комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе

Песков не стал комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе 1.12.2020 22:07 Защита посольства РФ в Кабуле будет усилена после подрыва машины дипмиссии