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НАТО: Россия наращивает военную мощь в Черном море


2.12.2020 22:04
НАТО: Россия наращивает военную мощь в Черном мореФото: eweb4.com

Российское руководство в последнее время продолжает наращивать свое военное присутствие в Крыму и Черном море, а этот регион имеет стратегическое значение.

С таким заявлением генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил после состоявшейся сегодня встречи глав МИД стран, входящих в альянс.

Сейчас РФ "продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины", а также усиливает военное присутствие в Крыму, указал Йенс Столтенберг. Глава Североатлантического альянса также подчеркнул, что российское руководство при этом "все активнее развертывает силы в регионе Черного моря". На действия Москвы НАТО будет отвечать наращиванием "присутствия на суше, на море и в воздухе", отметил Столтенберг.

Ранее в НАТО назвали Россию основной угрозой для военного альянса. Как подчеркивалось в тексте стратегии "НАТО 2030: единство в новой эре", странам-членам объединения предстоит проявлять "усердие и солидарность, сохраняя при этом открытость для диалога", если Москва "выберет более конструктивный путь".

Сегодня, 2 декабря, параллельно с саммитом НАТО состоялось заседание руководителей государств, которые входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча, проходившая под председательством российского лидера Владимира Путина, проводилась в формате видеоконференции.

По итогам встречи ОДКБ выступила с предложением к НАТО, ЕС, ОБСЕ и ШОС приступить к обсуждению стратегии безопасности. В Североатлантическом альянсе комментариев по поводу этой инициативы пока не делали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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