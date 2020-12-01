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Киев намерен бойкотировать встречу СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР
16:16
Фото: nbntv.me
Шесть из пятнадцати членов Совета Безопасности ООН не будут принимать участие в предстоящей встрече, которую предполагается провести по т.н. "формуле Аррии".
Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как заявил украинский министр, представители Киева намерены бойкотировать встречу с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Главу МИД цитирует агентство "Интерфакс-Украина".
По словам Дмитрия Кулебы, в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецка и Луганска также не намерены участвовать Соединенные Штаты, Бельгия, Великобритания, Германия, Франция и Эстония. Украинский министр пояснил, что речь идет обо всех государствах, кроме РФ, которые на сегодняшний день входят в ОБСЕ.
В связи с принципиальной позицией партнеров Киева предстоящую встречу также не будут транслировать на официальных порталах ООН, добавил Кулеба.
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