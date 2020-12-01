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Матвиенко самоизолировалась после контакта с заразившимся коронавирусом
10:51
Фото: womankids.ru
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко удалилась на самоизоляцию после того, как контактировала с человеком, зараженным коронавирусом.
Предполагается, что спикер будет работать в удаленном режиме, передает ТАСС.
Как рассказал журналистам первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин, в соответствии с установленными правилами, после контакта с заболевшим коронавирусом Валентина Матвиенко будет соблюдать условия самоизоляции.
По словам Яцкина, сообщившего об этом в начале пленарного заседания, спикер Совфеда будет работать в дистанционном режиме. При этом Матвиенко поручила первому заместителю провести сегодняшнее мероприятие, уточнил он.
Пресс-секретарь спикера СФ Владислав Пономаренко, прокомментировав случившееся, пояснил, что Валентина Матвиенко сейчас поддерживает постоянную связь со своими заместителями и руководителями комитетов.
Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщал о том, что за период с начала коронавирусной пандемии заболевание было диагностировано уже у 137 депутатов из 450.
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