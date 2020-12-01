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Защита посольства РФ в Кабуле будет усилена после подрыва машины дипмиссии
1.12.2020 22:07
Фото: kun.uz
В российской дипмиссии в столице Афганистана после подрыва посольской машины будут предприняты дополнительные меры безопасности.
Об этом после ЧП в Кабуле рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как пояснила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, посольство РФ в Кабуле после случившегося "реализует дополнительные мероприятия" в целях усиления защиты дипломатических работников и объектов представительства. Комментарий Марии Захаровой приводит сегодня пресс-служба МИД России.
Ранее стало известно о подрыве автомобиля посольства РФ в центре Кабула. Инцидент произошел неподалеку от комплекса дипмиссии. Находившиеся в машине представители посольства в результате ЧП получили контузию легкой степени.
Согласно имеющимся на этот час данным, речь идет о кустарно изготовленном взрывном устройстве, которое, вероятно, было заложено на пути транспорта, перевозившего военных национальных сил безопасности Афганистана. Вместе с тем, в МИД России не исключают, что мог быть осуществлен целенаправленный теракт против граждан РФ.
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