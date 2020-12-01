Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Защита посольства РФ в Кабуле будет усилена после подрыва машины дипмиссии

1.12.2020 22:07

Фото: kun.uz



В российской дипмиссии в столице Афганистана после подрыва посольской машины будут предприняты дополнительные меры безопасности.



Об этом после ЧП в Кабуле рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Как пояснила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, посольство РФ в Кабуле после случившегося "реализует дополнительные мероприятия" в целях усиления защиты дипломатических работников и объектов представительства. Комментарий Марии Захаровой приводит сегодня пресс-служба МИД России.



Ранее стало известно о подрыве автомобиля посольства РФ в центре Кабула. Инцидент произошел неподалеку от комплекса дипмиссии. Находившиеся в машине представители посольства в результате ЧП получили контузию легкой степени.



Согласно имеющимся на этот час данным, речь идет о кустарно изготовленном взрывном устройстве, которое, вероятно, было заложено на пути транспорта, перевозившего военных национальных сил безопасности Афганистана. Вместе с тем, в МИД России не исключают, что мог быть осуществлен целенаправленный теракт против граждан РФ.



Автор: Злата Богатова

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