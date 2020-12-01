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Навального проверят на экстремизм
1.12.2020 14:02
Фото: vechrost.ru
После эфира на "Эхе Москвы" высказывания российского политика Алексея Навального проверят на экстремизм, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на информированный источник уточняется, что блогер говорил "о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ", включая насильственные способы.
Проверка проводится после выступления Алексея Навального на радиостанции "Эхо Москвы", которое вышло в эфир 27 апреля. Правоохранительные органы намерены выяснить возможное наличие или отсутствие признаков преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 280 УК.
Будет ли возбуждаться уголовное дело, если выявят призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, источник не уточнил. По его словам, учитывая, что высказывания Навального "носили вероятностный характер", признать их призывом может оказаться непросто.
Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
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