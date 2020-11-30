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Россия обвинила Германию в нарушении Конвенции ОЗХО


30.11.2020 22:13
Россия обвинила Германию в нарушении Конвенции ОЗХОФото: press-az.com

Власти ФРГ нарушили Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), указано в заявлении делегации РФ, которое было обнародовано сегодня, 30 ноября, во время 25-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО.

Выводы российской стороны основаны на ситуации, связанной с "отравлением" Алексея Навального.

Отказываясь от сотрудничества с Москвой по данному делу, Берлин тем самым нарушает обязательства по КЗХО, подчеркивается в официальном документе, который был обнародован в рамках 25-й сессии Конференции стран, участвующих в ОЗХО.

Как указали представители Москвы, российские власти не могут каким-либо другим образом "квалифицировать нежелание Германии выполнять свои обязательства", закрепленные 7-й и 9-й статьями Конвенции о запрещении химического вооружения. В них говорится о том, что государства-члены КЗХО должны предоставить друг другу правовую помощь, предпринимая всевозможные меры в целях выяснения "неясных вопросов" посредством информационного обмена и организации двусторонних консультаций.

В Берлине настаивают на то, что происшествие с российским оппозиционером Алексеем Навальным необходимо рассматривать как нападение. По мнению властей Германии, речь идет об отравлении, которое якобы было совершено с использованием боевого средства российскими спецслужбами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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