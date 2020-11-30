Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Главе Гонконга из-за санкций приходится хранить дома «горы наличности»

30.11.2020 15:26

Фото: ibtimes.co.uk



В связи с санкциями, которые ранее были объявлены Вашингтоном в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лам, ей приходится хранить все сбережения дома.



Она призналась в телеинтервью, что не может открыть счет в банке, передает ВВС.



По словам Кэрри Лам, все свои денежные средства она хранит в виде наличных. Учитывая, что у нее нет возможности завести банковский счет из-за санкций, речь уже идет о "горах" банкнот. Все пачки лежат у нее дома. Глава администрации Гонконга добавила, что использует лишь наличные в повседневной жизни.



Чиновница также подчеркнула, что считает за честь попасть под санкции Соединенных Штатов, хотя они и являются, по ее словам, несправедливыми.



Ограничения в отношении Лам были объявлены Вашингтоном из-за "подрыва принципов автономии Гонконга". Это случилось после того, как власти приняли закон о национальной безопасности.



Признание Лам спровоцировало в соцсетях волну спекуляций. Пользователи сейчас продолжают активно обсуждать, как чиновнице на дом доставляют ее зарплату. В СМИ отмечается, что размер годового жалованья главы Гонконга составляет около $670 тыс.



Автор: Злата Богатова

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