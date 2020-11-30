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Главе Гонконга из-за санкций приходится хранить дома «горы наличности»
30.11.2020 15:26
Фото: ibtimes.co.uk
В связи с санкциями, которые ранее были объявлены Вашингтоном в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лам, ей приходится хранить все сбережения дома.
Она призналась в телеинтервью, что не может открыть счет в банке, передает ВВС.
По словам Кэрри Лам, все свои денежные средства она хранит в виде наличных. Учитывая, что у нее нет возможности завести банковский счет из-за санкций, речь уже идет о "горах" банкнот. Все пачки лежат у нее дома. Глава администрации Гонконга добавила, что использует лишь наличные в повседневной жизни.
Чиновница также подчеркнула, что считает за честь попасть под санкции Соединенных Штатов, хотя они и являются, по ее словам, несправедливыми.
Ограничения в отношении Лам были объявлены Вашингтоном из-за "подрыва принципов автономии Гонконга". Это случилось после того, как власти приняли закон о национальной безопасности.
Признание Лам спровоцировало в соцсетях волну спекуляций. Пользователи сейчас продолжают активно обсуждать, как чиновнице на дом доставляют ее зарплату. В СМИ отмечается, что размер годового жалованья главы Гонконга составляет около $670 тыс.
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