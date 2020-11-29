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Женская сеть myJulia.ru
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Опубликован рейтинг «мягкой силы»
29.11.2020 10:27
Фото: flight.kz
Сеул
Лидером рейтинга "мягкой силы", составленного для британского журнала Monocle, стала Германия.
Южная Корея занимает второе место.
В материале, который получил название Soft power super stars, указано, что Южная Корея в последнее время добилась больших успехов в сфере развлечений, в том числе, в музыке и кино. На столь высокую позицию в мировом рейтинге также повлияли Samsung, LG и Hyundai, которые смогли стать образцом борьбы с коронавирусом.
Составители списка отметили, что в этом году из-за продолжающейся пандемии им пришлось столкнуться с трудностями: коронавирус не позволил в полной мере использовать традиционные критерии. В результате было решено выбрать десять государств, добившихся наибольшего успеха в противостоянии "угрозам".
Помимо лидеров, в десятку рейтинга в итоге попали Греция, Новая Зеландия, Канада, Франция, Тайвань, Швейцария, Швеция и Япония.
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