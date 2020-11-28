Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России пенсионеров могут проверить на дополнительные доходы

09:47

Фото: 3rim.info



В следующем году власти намерены "проверить" всех пенсионеров в России на "лишние доходы", заявила доцент кафедры развития человеческого капитала ТПП РФ Российского экономического университета им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. На эту тему она говорила в интервью агентству "Прайм".



Как заявила Людмила Иванова-Швец, необходимость в такой проверке возникла после проверки Пенсионного фонда России Счетной палатой. Результаты ее свидетельствуют о том, что существенное количество граждан сейчас недополучают положенные им выплаты. Вместе с тем, расходы фонда увеличиваются, и возместить их не всегда представляется возможным.



По словам доцента, в первую очередь будет вестись проверка наличия дополнительного дохода, которое влияет на получение различных надбавок и доплат к пенсии. Иванова-Швец пояснила, что проверку будут проводить представители Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России и органов соцзащиты.



В частности, на неучтенные доходы проверят живущих за пределами РФ граждан, которым выплаты производятся в повышенном размере в северных субъектах, а также тех, кто получает пенсию по доверенности на другое лицо.



Кроме того, проверка показала, что иногда ПФР заводит сразу несколько пенсионных счетов на одно лицо, и подобное может считаться одной из главных проблем. В частности, если у человека к моменту обращения за назначением пенсии уже имелось два или более счета, пенсия рассчитывалась на основании сведений о взносах лишь одного счета. В результате размер пенсионных выплат мог быть уменьшен.



Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин допустил, что спад отечественной экономики в этом году может составить около 4,5%. По его словам, в ближайшее время станет больше россиян, живущих за чертой бедности. К концу 2020-го их количество увеличится примерно на миллион, и вряд ли в течение ближайших лет Россия сможет "отскочить" по этим показателям, констатировал Кудрин.



Автор: Злата Богатова

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