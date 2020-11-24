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В России запускается программа льготной ипотеки для молодежи


09:06
В России запускается программа льготной ипотеки для молодежиФото: vk.com

Государственная компания "Дом.РФ" запускает программу субсидированной ипотеки под 6,5% на приобретение индивидуальных жилых домов.

Воспользоваться предложением могут лишь молодые заемщики, воспитывающие детей, передает РБК со ссылкой на гендиректора организации Виталия Мутко.

Как сообщил руководитель "Дом.РФ" Виталий Мутко, правление государственной компании приняло решение о запуске программы льготной ипотеки несколько дней назад. Предполагается, что финансироваться эта программа будет из прибыли компании. Выдавать кредиты будет "Дом.РФ", пояснил Мутко.

Пилотный проект может стартовать уже до конца года. Программу, действие которой распространяется на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС), собираются осуществлять в период до 1 июля 2021 года. Воспользоваться этим предложением могут заемщики, которым меньше тридцати пяти лет, имеющие на иждивении детей, которым еще не исполнилось девятнадцать лет.

Ставку решено сделать такой же, как и по правительственной программе ипотеки с государственной поддержкой, которая рассчитана на приобретение квартир в новостройках, — 6,5%. Аналогичными будут и лимиты, которые в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти составят до двенадцати миллионов рублей, а в регионах — до шести. Срок кредита не будет превышать двадцатилетний период, а размер первоначального взноса при этом не должен быть менее 20%.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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