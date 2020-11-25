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В Баку отреагировали на резолюцию Сената Франции по Карабаху
В Баку отреагировали на резолюцию Сената Франции по Карабаху
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В Баку отреагировали на резолюцию Сената Франции по КарабахуВ Баку отреагировали на резолюцию Сената Франции по Карабаху
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В Баку отреагировали на резолюцию Сената Франции по Карабаху


25.11.2020 23:05
В Баку отреагировали на резолюцию Сената Франции по КарабахуФото: anspress.com

Власти Азербайджана не считают официальным документом резолюцию Сената Франции с призывом к правительству признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

Об этом заявил помощник азербайджанского лидера Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.

Как подчеркнул помощник президента Азербайджана, принятая в Париже резолюция, по мнению официального Баку, "не что иное, как обычный листок бумаги". Документ принимался лишь "ради узких политических амбиций".

Кроме того, что действия французских властей представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН, а также соответствующие резолюции Совбеза ООН, возникают вопросы о намерениях и объективности Парижа Франции в качестве сопредседателя Минской группы, отметил Гаджиев.

Представитель Баку добавил, что такой "провокационный шаг Сената" можно расценивать как проявление традиционных армянских предубеждений французских политиков, передает агентство "Интерфакс".

Сенат Франции ранее объявил о принятии резолюции, в которой содержится призыв к правительству признать НКР. Документ поддержали 305 сенаторов, против был настроен только один.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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