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Полиция Калининграда занимается инцидентом с избиением актера Прилучного
24.11.2020 21:33
Фото: imag.one
Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств ЧП, в результате которого пострадал российский артист Павел Прилучный.
Полиция получила от актера соответствующее заявление, передает "Интерфакс".
Со ссылкой на друга Павла Прилучного, калининградского предпринимателя Илью Васильева, агентство сообщает о том, что местная "полиция уже занимается заявлением". После того, как на Прилучного напали в клубе "Завод" на улице Ялтинской, следователи уже проводят допросы. По словам Васильева, он не присутствовал при инциденте, однако с ним неоднократно побеседовали представители угрозыска.
Бизнесмен подтвердил, что речь идет о нападении и нанесении тяжкого вреда здоровью артиста. Это "не штраф, а уголовное дело", - пояснил журналистам Васильев. Он добавил, что сейчас постоянно поддерживает связь с Прилучным. Артист чувствует себя нормально и настроен оптимистично.
Предполагается, что Прилучный примерно через две недели вернется в Калининград для съемок в новом фильме.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что актер был травмирован, после чего его экстренно доставили в одну из больниц Москвы.
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