Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция Калининграда занимается инцидентом с избиением актера Прилучного

24.11.2020 21:33

Фото: imag.one



Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств ЧП, в результате которого пострадал российский артист Павел Прилучный.



Полиция получила от актера соответствующее заявление, передает "Интерфакс".



Со ссылкой на друга Павла Прилучного, калининградского предпринимателя Илью Васильева, агентство сообщает о том, что местная "полиция уже занимается заявлением". После того, как на Прилучного напали в клубе "Завод" на улице Ялтинской, следователи уже проводят допросы. По словам Васильева, он не присутствовал при инциденте, однако с ним неоднократно побеседовали представители угрозыска.



Бизнесмен подтвердил, что речь идет о нападении и нанесении тяжкого вреда здоровью артиста. Это "не штраф, а уголовное дело", - пояснил журналистам Васильев. Он добавил, что сейчас постоянно поддерживает связь с Прилучным. Артист чувствует себя нормально и настроен оптимистично.



Предполагается, что Прилучный примерно через две недели вернется в Калининград для съемок в новом фильме.



Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что актер был травмирован, после чего его экстренно доставили в одну из больниц Москвы.



Автор: Злата Богатова

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