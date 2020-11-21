Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США ввели санкции на три компании из РФ по закону об оружии массового поражения

20:58

Фото: worldenergynews.gr



Власти Соединенных Штатов приняли решение наложить санкции на пять структур, в том числе, три российские, в связи с нарушением закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.



Соответствующее заявление было сделано американским Госдепартаментом.



В официальном заявлении американского Госдепа указано, что действие санкций, объявленных Вашингтоном, распространяется на такие российские компании, как АО "Авиазапчасть", АО "Завод Элекон" и Nilco Group. Кроме того, ограничения были введены в отношении двух китайских организаций.



Отмечается, что решение о введении новых санкций администрация США приняла еще 6 ноября. Но лишь сейчас стало известно об ограничениях, касающихся пяти структур. Сответствующий документ теперь должны опубликовать в Федеральном регистре Соединенных Штатов.



После того, как санкции вступят в силу, ни одна американская госкомпания не сможет заключать контракты с предприятиями из этого списка. Запрет также касается оказания им финансовой помощи. Правительству США нельзя будет продавать этим организациям боеприпасы, а также предоставлять услуги, которые подпадают под Акт о контроле за экспортом вооружений. Ограничения также касаются выдачи лицензий для получения экспортной продукции.



Автор: Злата Богатова

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