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Песков объяснил, почему Путин не поставил прививку от коронавируса
16:12
Фото: smi2.net
Занимая пост главы российского государства, Владимир Путин не может участвовать в вакцинации как доброволец, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российский лидер не может использовать несертифицированный препарат.
Российский президент Владимир Путин не может стать одним из добровольцев, которые уже прошли вакцинацию от нового коронавируса, не ожидая, когда завершатся испытания препарата. Об этом представителям СМИ рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как пояснил пресс-секретарь российского лидера, в нашей стране в данный момент "не началась еще широкая вакцинация". Песков заговорил на эту тему, когда ему был задан вопрос о том, почему президент РФ не сделал прививку COVID-19.
При этом Песков акцентировал, что глава российского государства "не может же несертифицированную вакцину использовать". После того, как завершат все процедуры, президент примет решение о том, будет ли ставить прививку. Впоследствии, пояснил пресс-секретарь Путина, российский лидер проинформирует об этом общественность, если сочтет необходимым.
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