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В Тегеране отвергли заявления о связях с командой Байдена
21.11.2020 14:03
Фото: news.ru
Появившиеся в СМИ утверждения о контактах иранского правительства с командой Джо Байдена не соответствуют действительности, заявил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде.
Комментарий был дан после публикации в New York Times о связях иранского замминистра иностранных дел.
Как передает иранское информационное агентство Mehr News, представитель официального Тегерана назвал ложной статью, которая ранее появилась в американской газете. Речь в этом материале шла о якобы имевших место связях замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи с командой Джо Байдена.
В комментарии подчеркивалось, что иранская дипмиссия в Нью-Йорке незамедлительно отреагировала на появление этой публикации. Представители МИД страны сразу же отвергли любого рода контакты, прямые или косвенные, между официальным Тегераном и руководством Соединенных Штатов. Говоря об этом, Хатибзаде добавил, что случившееся может считаться очередным примером т.н. желтой журналистики.
Ранее в газете New York Times появился материал, посвященный контактам замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи с командой кандидата на пост президента США Джо Байдена.
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