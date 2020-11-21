Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тегеране отвергли заявления о связях с командой Байдена

21.11.2020 14:03

Фото: news.ru



Появившиеся в СМИ утверждения о контактах иранского правительства с командой Джо Байдена не соответствуют действительности, заявил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде.



Комментарий был дан после публикации в New York Times о связях иранского замминистра иностранных дел.



Как передает иранское информационное агентство Mehr News, представитель официального Тегерана назвал ложной статью, которая ранее появилась в американской газете. Речь в этом материале шла о якобы имевших место связях замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи с командой Джо Байдена.



В комментарии подчеркивалось, что иранская дипмиссия в Нью-Йорке незамедлительно отреагировала на появление этой публикации. Представители МИД страны сразу же отвергли любого рода контакты, прямые или косвенные, между официальным Тегераном и руководством Соединенных Штатов. Говоря об этом, Хатибзаде добавил, что случившееся может считаться очередным примером т.н. желтой журналистики.



Ранее в газете New York Times появился материал, посвященный контактам замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи с командой кандидата на пост президента США Джо Байдена.



Автор: Злата Богатова

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