Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Банки предлагают блокировать подозрительные карточные переводы

07:25

Фото: vk.com



Клиенты, которые заподозрили хищение денежных средств с их карт, должны иметь возможность заблокировать операцию на двадцать пять дней.



С такой инициативой выступила Ассоциация банков "Россия" (АБР) и уже создала соответствующий законопроект.



Российские банки выступили с предложением дать клиентам возможность блокировать переводы или расходы по их картам на двадцать пять дней. Речь идет о случаях, когда владельцы счетов заподозрили, что с их деньгами могут совершаться мошеннические действия.



Как следует из поправок в закон о национальной платежной системе, разработанных АБР. По словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, предложения направят в Центробанк. Регулятор, передает РБК, уже проинформирован о такой инициативе. По мнению представителей ЦБ, предложения ассоциации нуждаются в серьезной проработке.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 159

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.10.2020 09:11 Названо число россиян, которые могут позволить себе лишь еду и одежду

Названо число россиян, которые могут позволить себе лишь еду и одежду 20.10.2020 07:07 В России рекордно подорожало подсолнечное масло

В России рекордно подорожало подсолнечное масло 24.9.2020 06:58 В России предлагают изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

В России предлагают изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ 23.9.2020 10:07 «Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф банк»

«Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф банк» 21.9.2020 20:03 Сбербанк меняет логотип