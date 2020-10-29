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Банки предлагают блокировать подозрительные карточные переводы


07:25
Банки предлагают блокировать подозрительные карточные переводыФото: vk.com

Клиенты, которые заподозрили хищение денежных средств с их карт, должны иметь возможность заблокировать операцию на двадцать пять дней.

С такой инициативой выступила Ассоциация банков "Россия" (АБР) и уже создала соответствующий законопроект.

Российские банки выступили с предложением дать клиентам возможность блокировать переводы или расходы по их картам на двадцать пять дней. Речь идет о случаях, когда владельцы счетов заподозрили, что с их деньгами могут совершаться мошеннические действия.

Как следует из поправок в закон о национальной платежной системе, разработанных АБР. По словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, предложения направят в Центробанк. Регулятор, передает РБК, уже проинформирован о такой инициативе. По мнению представителей ЦБ, предложения ассоциации нуждаются в серьезной проработке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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