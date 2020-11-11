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РФ закрывает торговые представительства в Литве и на Украине
11.11.2020 15:30
Фото: pkokprf.ru
Российские власти ликвидируют торговые представительства на Украине и в Литве, передает РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.
С предложением закрыть торговые представительства в указанных государствах ранее выступил Минпромторг. В минувшем сентябре ведомство напомнило о решении украинского руководства, которое летом этого года объявило о прекращении действия соглашения о взаимном учреждении торговых представительств с РФ.
Относительно российского торгпредства в Литве эксперты российского Минпромторга указывали на бесперспективность деятельности организации. По мнению специалистов, об этом свидетельствовало резкое падение товарооборота - в течение первых шести месяцев текущего года его уровень понизился на треть.
На сегодняшний день торгпредства Российской Федерации продолжают работу на территории пятидесяти восьми стран.
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