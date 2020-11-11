Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США отправили в Арктику последний ледокол для «защиты от России»

11.11.2020 14:49

Фото: severpost.ru



44-летняя "Полярная звезда", которая на сегодняшний день является единственным из оставшихся на ходу американских ледоколов, была направлена в Арктику в целях "защиты морского суверенитета и безопасности" Соединенных Штатов.



Как передает Business Insider, усиленное внимание Вашингтона к Арктике не может не вызывать беспокойство, учитывая разрыв между американским ледокольным флотом и потенциалом РФ.



Ранее предполагалось , что в Арктику будет направлен ледокол береговой охраны "Хили". В прошлом именно это судно чаще всего было задействовано в проведении научных исследований. Однако в конце лета на ледоколе случился пожар, после чего он возвратился в порт приписки в Сиэтле.



На текущий момент действующим ледоколом США является лишь "Полярная звезда". Судно, созданное в 1976 году, обычно отправлялось в Антарктику, чтобы пополнять запасы станции Мак-Мердо. Впервые с 1994 года ледокол такого класса направляют в регион с ненаучной миссией, отмечают в американских СМИ, подчеркивая, что такие решения принимаются на фоне заявлений "об амбициозных арктических планах" российского правительства.



Автор: Злата Богатова

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