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В Баку опровергли сведения об уничтожении военной колонны
3.11.2020 18:16
Фото: livejournal.com
Как заявили представители властей Азербайджана, информация об уничтожении армянскими военными колонны их спецназа не соответствует действительности.
Такая публикация появилась сегодня в Telegram-канале Минобороны республики. По данным военного ведомства, сведения, которые распространяет Ереван, представляют собой очередной вымысел.
Целью таких сообщений является попытка замаскировать собственные "растущие с каждым днем потери на поле боя", подчеркивает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Ранее в армянских СМИ появились публикации о ликвидации колонны азербайджанских спецназовцев, которая была атакована неподалеку от населенного пункта Тагавард Ходжавендского района.
Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян в своем в Facebook информировала о серьезных потерях противника. По ее словам, при военных действиях на юго-восточном направлении фронта Армия обороны и добровольцы смогли устроить ВС Азербайджана "настоящий ад в наших лесах и оврагах". Точное количество погибших и раненых Степанян не указала.
Накануне стало известно о гибели заместителя командующего армией обороны Нагорного Карабаха полковника Артура Саркисяна. Пресса сообщила об этом со ссылкой на список потерь, опубликованных Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
В конце минувшего октября на пост нового командующего армии НКР был назначен генерал-майор Микаел Арутюнян. Лидер республики Араик Арутюнян принял соответствующее решение после того, как генерал-лейтенант Джалал Арутюнян получил ранение в ходе боев.
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