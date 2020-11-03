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В Баку опровергли сведения об уничтожении военной колонны


3.11.2020 18:16
В Баку опровергли сведения об уничтожении военной колонныФото: livejournal.com

Как заявили представители властей Азербайджана, информация об уничтожении армянскими военными колонны их спецназа не соответствует действительности.

Такая публикация появилась сегодня в Telegram-канале Минобороны республики. По данным военного ведомства, сведения, которые распространяет Ереван, представляют собой очередной вымысел.

Целью таких сообщений является попытка замаскировать собственные "растущие с каждым днем потери на поле боя", подчеркивает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Ранее в армянских СМИ появились публикации о ликвидации колонны азербайджанских спецназовцев, которая была атакована неподалеку от населенного пункта Тагавард Ходжавендского района.

Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян в своем в Facebook информировала о серьезных потерях противника. По ее словам, при военных действиях на юго-восточном направлении фронта Армия обороны и добровольцы смогли устроить ВС Азербайджана "настоящий ад в наших лесах и оврагах". Точное количество погибших и раненых Степанян не указала.

Накануне стало известно о гибели заместителя командующего армией обороны Нагорного Карабаха полковника Артура Саркисяна. Пресса сообщила об этом со ссылкой на список потерь, опубликованных Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

В конце минувшего октября на пост нового командующего армии НКР был назначен генерал-майор Микаел Арутюнян. Лидер республики Араик Арутюнян принял соответствующее решение после того, как генерал-лейтенант Джалал Арутюнян получил ранение в ходе боев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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