Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На выборах президента Молдавии Санду обходит Додона

09:06

Фото: vk.com



Согласно подсчетам ЦИК, на момент, когда уже удалось обработать 99,6% протоколов, действующий глава государства Игорь Додон набрал свыше 32,7% голосов.



При этом лидера оппозиционной Партии действия и солидарности Майю Санду решили поддержать почти 36% голосовавших.



Как стало известно, по итогам первого тура президентских выборов в Молдавии представительница проевропейской оппозиции Майя Санду смогла набрать 35,94% голосов. За действующего главу страны Игоря Додона проголосовали 32,75% граждан, пришедших на участки, чтобы выразить свое мнение.



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии распространила соответствующие сведения после того, как было обработано свыше 99,6% протоколов. Данные свидетельствуют о том, что на третьем месте сейчас находится мэр второго по величине города Молдавии - Бельцы Ренато Усатый, являющийся главой "Нашей Партии". Кандидатуру поддержали 16,94% избирателей.



Учитывая, что уровень явки избирателей превысил необходимый порог в 33,33%, ЦИК уже объявил о том, что выборы признаны состоявшимися.



Имя победителя назовут по итогам второго тура голосования, запланированного на 15 ноября.



Автор: Злата Богатова

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