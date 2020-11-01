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На выборах президента Молдавии Санду обходит Додона
09:06
Фото: vk.com
Согласно подсчетам ЦИК, на момент, когда уже удалось обработать 99,6% протоколов, действующий глава государства Игорь Додон набрал свыше 32,7% голосов.
При этом лидера оппозиционной Партии действия и солидарности Майю Санду решили поддержать почти 36% голосовавших.
Как стало известно, по итогам первого тура президентских выборов в Молдавии представительница проевропейской оппозиции Майя Санду смогла набрать 35,94% голосов. За действующего главу страны Игоря Додона проголосовали 32,75% граждан, пришедших на участки, чтобы выразить свое мнение.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии распространила соответствующие сведения после того, как было обработано свыше 99,6% протоколов. Данные свидетельствуют о том, что на третьем месте сейчас находится мэр второго по величине города Молдавии - Бельцы Ренато Усатый, являющийся главой "Нашей Партии". Кандидатуру поддержали 16,94% избирателей.
Учитывая, что уровень явки избирателей превысил необходимый порог в 33,33%, ЦИК уже объявил о том, что выборы признаны состоявшимися.
Имя победителя назовут по итогам второго тура голосования, запланированного на 15 ноября.
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