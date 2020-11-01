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В Минске милиция стреляла в воздух на акциях протеста
1.11.2020 23:16
Фото: kapital.kz
В белорусской столице сегодня вновь прошла массовая акция протеста, передают местные СМИ.
Минские милиционеры для разгона манифестантов использовали различные спецсредства, а также стреляли в воздух.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич опровергла сведения о том, что силовики сегодня во время очередной протестной акции применяли светошумовые гранаты, а также стреляли в манифестантов резиновыми пулями. По ее словам, правоохранители таким образом пресекали выход на МКАД, а также обеспечивали нормальную обстановку на проспекте Независимости.
Ганусевич подчеркнула, что в МВД продолжают предупреждать белорусских граждан об ответственности, к которой их привлекут за нарушения действующего законодательства. Представительница столичных властей также пояснила, что в целях обеспечения правопорядка милиционеры могут использовать физическую силу и специальные средства.
Пресс-секретарь ведомства отметила, что более подробное официальное сообщение о сегодняшних событиях в Минске будет сделано завтра.
По словам Ганусевич, участники акции протеста от парка Челюскинцев провели шествие до урочища Куропаты. Находясь на проспекте Независимости, манифестанты игнорировали ПДД и все обращения милиционеров, не раз оказываясь на проезжей части и создавая потенциально аварийную обстановку. Учитывая, что протестующие мешали движению автотранспорта и практически блокировали движение по дороге, милиции пришлось предпринимать дополнительные усилия для урегулирования обстановки.
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