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Проблема с лекарствами для онкобольных будет решена, заявил Песков


27.10.2020 16:39
Проблема с лекарствами для онкобольных будет решена, заявил ПесковФото: russophile.org

Российское правительство сейчас работает над урегулированием ситуации, которая возникла в сфере обеспечения лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями.

Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, ответственные за подобные вопросы сектора правительства уже отреагировали на поступивший сигнал. Сейчас ведется работа "над тем, чтобы ситуацию исправить", - сказал Дмитрий Песков журналистам.

Комментируя обращение общественных организаций на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой принять срочные меры в целях обеспечения пациентов необходимыми им лекарствами, Дмитрий Песков отметил, что сейчас в мире нет ни одной страны, где на медицинскую сферу средства выделялись бы в достаточном объеме.

Песков при этом добавил, что пандемия коронавируса для всех, в том числе, главы государства, явилась "поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии".

Ранее фонд Хабенского и еще целый ряд благотворительных организаций обратились к властям с призывом оказать содействие в решении возникшей проблемы: в России наблюдается катастрофическая нехватка препаратов, предназначенных для лечения взрослых и детей с онкологическими заболеваниями.

В своем послании авторы указывали на "несовершенство системы государственного регулирования" отечественного фармацевтического рынка. С учетом действующих правил ценоформирования целый ряд очень важных лекарств полностью или частично уже ушел из России. Отсутствие таких препаратов, как российского, так и зарубежного производства, при этом никак не компенсируется какими-либо новыми средствами.

Автор: Злата Богатова

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