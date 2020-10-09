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Экс-президента Киргизии задержали за организацию беспорядков


15:54
Экс-президента Киргизии задержали за организацию беспорядковФото: pogovorim.by

Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) подтвердила задержание бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.

Как стало известно, экс-президента подозревают в организации массовых беспорядков в Бишкеке.

В распространенном сегодня сообщении пресс-службы ГКНБ отмечается, что вместе с Алмазбеком Атамбаевым в рамках уголовного дела силовиками были задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев, которые в прошлом были сотрудниками охраны президента. Мусакеев занимал пост ее начальника.

Как рассказала ранее журналистам представитель Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева, к резиденции экс-главы государства, которая расположена в пригороде Бишкека, прибыли бойцы спецназа. Вскоре после этого стало известно о задержании Алмазбека Атамбаева.

Атамбаев был задержан летом прошлого года по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета. Операции предшествовали столкновения, после которых в отношении бывшего президента возбудили еще одно дело.

В прошлые выходные в Киргизии состоялись выборы, и сразу после оглашения предварительных результатов голосования в стране начались массовые протесты. В ночь на минувший вторник, 6 октября, демонстранты добились освобождения экс-президента. Атамбаев в тот момент находился в СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны.

После того, как бывший глава Киргизии покинул изолятор, суд в Бишкеке принял решение о переводе Атамбаева под домашний арест.

Накануне, 9 октября, на фоне массовых митингов, которые продолжаются в Бишкеке и Оше, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении в столице режима чрезвычайного положения.

Автор: Злата Богатова

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