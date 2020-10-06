Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Литва и Польша отозвали для консультаций послов из Минска

6.10.2020 15:35

Фото: vk.com



Власти Литвы и Польши были вынуждены отозвать из Белоруссии послов для проведения консультаций, информирует представительство ЕС в Минске.



В сообщении поясняется, что речь идет о требовании белорусского МИД существенно уменьшить численность дипмиссий.



В Брюсселе такое требование Минска сочли "контрпродуктивным и достойным сожаления", подчеркивается в тексте. В представительстве Евросоюза заверили, что попытки белорусского руководства оказывать воздействие на отдельные государства не сможет нарушить сплоченность всего альянса.



Ранее все страны-участницы ЕС вновь обратились к официальному Минску с призывом остановить насилие и репрессии, а также освободить всех, кто был задержан во время мирных акций протеста, и политзаключенных.



Евросообщество продолжает призывать белорусское руководство обеспечивать свободу средств массовой информации и права гражданского общества. Кроме того, в Брюсселе считают необходимым начинать инклюзивный диалог о демократическом будущем страны.



Автор: Злата Богатова

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