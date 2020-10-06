|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Литва и Польша отозвали для консультаций послов из Минска
6.10.2020 15:35
Фото: vk.com
Власти Литвы и Польши были вынуждены отозвать из Белоруссии послов для проведения консультаций, информирует представительство ЕС в Минске.
В сообщении поясняется, что речь идет о требовании белорусского МИД существенно уменьшить численность дипмиссий.
В Брюсселе такое требование Минска сочли "контрпродуктивным и достойным сожаления", подчеркивается в тексте. В представительстве Евросоюза заверили, что попытки белорусского руководства оказывать воздействие на отдельные государства не сможет нарушить сплоченность всего альянса.
Ранее все страны-участницы ЕС вновь обратились к официальному Минску с призывом остановить насилие и репрессии, а также освободить всех, кто был задержан во время мирных акций протеста, и политзаключенных.
Евросообщество продолжает призывать белорусское руководство обеспечивать свободу средств массовой информации и права гражданского общества. Кроме того, в Брюсселе считают необходимым начинать инклюзивный диалог о демократическом будущем страны.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|