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Литва и Польша отозвали для консультаций послов из Минска


6.10.2020 15:35
Литва и Польша отозвали для консультаций послов из МинскаФото: vk.com

Власти Литвы и Польши были вынуждены отозвать из Белоруссии послов для проведения консультаций, информирует представительство ЕС в Минске.

В сообщении поясняется, что речь идет о требовании белорусского МИД существенно уменьшить численность дипмиссий.

В Брюсселе такое требование Минска сочли "контрпродуктивным и достойным сожаления", подчеркивается в тексте. В представительстве Евросоюза заверили, что попытки белорусского руководства оказывать воздействие на отдельные государства не сможет нарушить сплоченность всего альянса.

Ранее все страны-участницы ЕС вновь обратились к официальному Минску с призывом остановить насилие и репрессии, а также освободить всех, кто был задержан во время мирных акций протеста, и политзаключенных.

Евросообщество продолжает призывать белорусское руководство обеспечивать свободу средств массовой информации и права гражданского общества. Кроме того, в Брюсселе считают необходимым начинать инклюзивный диалог о демократическом будущем страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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