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Путин поручил Меликову продолжить декриминализацию Дагестана


5.10.2020 17:48
Путин поручил Меликову продолжить декриминализацию ДагестанаФото: divanews.ru

Глава РФ Владимир Путин поставил перед Сергеем Меликовым задачу продолжать активную деятельность по декриминализации Дагестана.

Ранее стало известно о том, что президент принял отставку возглавлявшего регион последние три года Владимира Васильева.

Как подчеркнул Владимир Путин, необходимо продолжать деятельность, направленную на декриминализацию Дагестана. Бывший руководитель администрации региона Владимир Васильев на своем посту успел добиться немалых результатов, пояснил российский лидер. Вместе с тем, требуется и в будущем "настойчиво работать по этому направлению", подчеркнул Путин.

Встреча российского лидера с экс-главой Дагестана Владимиром Васильевым и сменившим его на этом посту Сергеем Меликовым была организована в режиме видеоконференцсвязи.

По словам Путина, в Дагестане живут честные и открытые люди, которые очень чувствительны к любой несправедливости и хамству со стороны представителей властей. Поэтому доверие дагестанцев нужно завоевать, сказал глава российского государства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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