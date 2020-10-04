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Актер Кайл Маклахлен готов сотрудничать с российскими режиссерами


4.10.2020 01:23
Актер Кайл Маклахлен готов сотрудничать с российскими режиссерамиФото: vk.com

Американский киноактер Кайл Маклахлен, ставший широко известным после роли агента Дейла Купера в культовом сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча, заявил, что готов к сотрудничеству с режиссерами из России.

Артист говорил на эту тему во время фестиваля Comic Con Russia, который проводится в режиме онлайн.

Как сообщил Кайл Маклахлен, он ожидает предложений от российских кинематографистов. По словам артиста, он даже готов выучить несколько фраз на русском языке. В настоящее время он свободен и готов к сотрудничеству, подчеркнул Маклахлен, отвечая на вопрос о том, хотел бы он поработать с российскими режиссерами.

Артист также выразил благодарность своим поклонникам из России. По его словам, он старается переводить комментарии, которые для него оставляют в социальных сетях и очень тронут вниманием к его публикациям со стороны жителей РФ. Маклахлен отметил, что очень ценит их поддержку и любит "читать посты, смотреть картинки" россиян. По словам  актера, он влюблен в российские пейзажи и очень бы хотел в скором времени побывать а нашей стране.

В субботу стартовал фестиваль поп-культуры Comic Con Russia. В этом году из-за пандемии коронавируса он в первый раз организован в онлайн-формате. Кроме Кайла Маклахлена, который представит фильм "Капоне. Лицо со шрамом" с Томом Харди в главной роли, в фестивале будут участвовать актриса Милла Йовович, режиссер Пол У. С. Андерсон, художник Далибор Талайич из Хорватии, прославившийся благодаря серией комиксов по сериалу "Декстер", киноактер Дэйв Франко и многие другие знаменитости.

Трансляция мероприятий фестиваля ведется в социальной сейти "ВКонтакте".

Автор: Злата Богатова

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