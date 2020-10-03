|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Посольству РФ в Берлине отказали в доступе к Навальному
3.10.2020 21:13
Фото: dsvf.ru
Посольству РФ в Берлине отказали в содействии по обеспечению консульского доступа к оппозиционеру Алексею Навальному, проходящему лечение в ФРГ.
О решении МИД Германии сообщает отечественное дипломатическое ведомство.
По данным российского МИД, германским специалистам, которые ранее прибыли в РФ, обеспечили "беспрепятственный доступ к Навальному" и предоставили все результа лечения в Омске. В тот момент должным образом были оформлены все документы, касающиеся передачи пациента под профессиональную опеку иностранных медиков, напомнили дипломаты.
Как отмечается в официальном сообщении МИД РФ, которое цитирует агентство "Интерфакс", заявления Берлина о "якобы отсутствующей в России готовности к диалогу" с властями ФРГ по делу Алексея Навального не соответствуют действительности.
Дипломаты сообщили, что очередные "антироссийские выпады" звучали во время дебатов, которые на днях проходили в Бундестаге. В МИД указали, что политики высокого ранга воспроизводили "надуманные и безосновательные обвинения и угрозы" в адрес Москвы.
При этом руководство ФРГ последовательно игнорирует все предложения российской стороны, направленные на налаживание практического взаимодействия в целях установления обстоятельств т.н. "отравления" Навального.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|