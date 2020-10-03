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Посольству РФ в Берлине отказали в доступе к Навальному


3.10.2020 21:13
Посольству РФ в Берлине отказали в доступе к НавальномуФото: dsvf.ru

Посольству РФ в Берлине отказали в содействии по обеспечению консульского доступа к оппозиционеру Алексею Навальному, проходящему лечение в ФРГ.

О решении МИД Германии сообщает отечественное дипломатическое ведомство.

По данным российского МИД, германским специалистам, которые ранее прибыли в РФ, обеспечили "беспрепятственный доступ к Навальному" и предоставили все результа лечения в Омске. В тот момент должным образом были оформлены все документы, касающиеся передачи пациента под профессиональную опеку иностранных медиков, напомнили дипломаты.

Как отмечается в официальном сообщении МИД РФ, которое цитирует агентство "Интерфакс", заявления Берлина о "якобы отсутствующей в России готовности к диалогу" с властями ФРГ по делу Алексея Навального не соответствуют действительности.

Дипломаты сообщили, что очередные "антироссийские выпады" звучали во время дебатов, которые на днях проходили в Бундестаге. В МИД указали, что политики высокого ранга воспроизводили "надуманные и безосновательные обвинения и угрозы" в адрес Москвы.

При этом руководство ФРГ последовательно игнорирует все предложения российской стороны, направленные на налаживание практического взаимодействия в целях установления обстоятельств т.н. "отравления" Навального.

Автор: Злата Богатова

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