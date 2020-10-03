Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Посольству РФ в Берлине отказали в доступе к Навальному

3.10.2020 21:13

Фото: dsvf.ru



Посольству РФ в Берлине отказали в содействии по обеспечению консульского доступа к оппозиционеру Алексею Навальному, проходящему лечение в ФРГ.



О решении МИД Германии сообщает отечественное дипломатическое ведомство.



По данным российского МИД, германским специалистам, которые ранее прибыли в РФ, обеспечили "беспрепятственный доступ к Навальному" и предоставили все результа лечения в Омске. В тот момент должным образом были оформлены все документы, касающиеся передачи пациента под профессиональную опеку иностранных медиков, напомнили дипломаты.



Как отмечается в официальном сообщении МИД РФ, которое цитирует агентство "Интерфакс", заявления Берлина о "якобы отсутствующей в России готовности к диалогу" с властями ФРГ по делу Алексея Навального не соответствуют действительности.



Дипломаты сообщили, что очередные "антироссийские выпады" звучали во время дебатов, которые на днях проходили в Бундестаге. В МИД указали, что политики высокого ранга воспроизводили "надуманные и безосновательные обвинения и угрозы" в адрес Москвы.



При этом руководство ФРГ последовательно игнорирует все предложения российской стороны, направленные на налаживание практического взаимодействия в целях установления обстоятельств т.н. "отравления" Навального.



Автор: Злата Богатова

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