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В Киеве предложили переименовать Россию
1.10.2020 07:04
Фото: vk.com
Как заявил депутат Рады Никита Потураев ("Слуга народа"), Россию стоило бы переименовать в Московию.
С таким утверждением представитель официального Киева накануне выступил в эфире телевизионного канала "Украина 24".
По словам Никиты Потураева, на Украине могут выбирать, как именно называть Россию и другие соседние государства. Депутат выразил мнение о том, что РФ украинцы могли бы именовать Московией.
Как пояснил соратник украинского президента Владимира Зеленского, немцы не обижаются, когда французы называют ФРГ Алеманией, а украинцы — Німеччиной. И жители России, уверен Никита Потураев, вероятно, нормально отнесутся к тому, как страну будут именовать на Украине.
Депутат решил при этом напомнить о том, что лишь при Петре I страна начала называться Российской империей. По словам Потураева, вплоть до того государство носило название "Московское царство или Московия".
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