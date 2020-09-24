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Женская сеть myJulia.ru
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Дипломаты призвали Facebook прекратить дискриминацию российских пользователей
09:21
Фото: finglobal.ru
Посольство РФ в Соединенных Штатах обратилось к администрации Facebook с призывом прекратить дискриминацию российских пользователей, передает ТАСС.
По мнению дипломатов, компании необходимо наладить конструктивный диалог с Москвой.
Соответствующее сообщение пресс-служба российской дипмиссии распространила накануне вечером, передает ТАСС. В тексте подчеркивается, что социальная сеть Facebook уже практически перестала быть пространством свободного обмена информацией.
Администрация Facebook зачищает публикации, которые содержат критику в отношении Запада, указали российские дипломаты. Цензуре подвергаются как дискуссионные площадки, так и материалы средств массовой информации. В результате пользователей откровенно вводят в заблуждение.
Среди материалов, которые были блокированы соцсетью в последнее время, была публикация о Курильских островах. По мнению российских дипломатов, если администрация Facebook сомневается в российской принадлежности этих земель, значит, она "ставит под сомнение решения Ялтинской конференции 1945 года и итоги Второй мировой войны". Представители МИД заявили, что подобное "похоже на ревизионизм (или реваншизм)".
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